Финансовый аналитик Деев предполагает, что доллар подорожает до 88 рублей

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11 ноября 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Период оптимизма по поводу укрепления курса рубля на рынках слишком краткосрочный, и быстро сменится сдержанным пессимизмом. Так считает финансовый эксперт Артем Деев.

По его словам, рубль укрепился не только на новостях о фактическом завершении выборов в США. В понедельник отечественная валюта укрепилась к доллару и евро на сообщении фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech о том, что третья стадия испытаний вакцины от коронавируса завершается. На этой новости вчера резко пошли в рост все биржевые индексы в США, Евросоюзе, Азии и в России.

«Дело в том, что проблемы баланса спроса и предложения на нефтяном рынке никуда не исчезли, а сама вакцина вряд ли будет способствовать восстановлению мировой экономики в ближайшей перспективе», – считает эксперт.

«На какой-то период российский рубль может задержаться у нынешних отметок, но затем опять начнет снижение. Думаю, он может вернуться в диапазон 80−85 в паре с долларом и на уровень 90−94 в паре с евро», – предположил Деев.