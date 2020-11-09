Промышленность Кубани: прогноз развития положительный

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание депутатов. Участие в нем принял вице-губернатор Кубани Александр Руппель. На совещании обсудили состояние промышленного комплекса Краснодарского края в 2019 году и за истекший период 2020 года.

Юрий Бурлачко отметил положительную динамику, сложившуюся в отрасли, и обратил внимание на результаты, достигнутые благодаря мерам поддержки, которые оказываются предприятиям региона.

В числе стимулирующих мер спикер выделил создание Фонда развития промышленности Краснодарского края, предоставление преференций стратегическим инвесторам.

— Все мероприятия по поддержке отрасли позволяют изначально аграрному региону обеспечивать уровень развития промышленности выше среднего по стране. Наши действия в данном направлении необходимо укреплять, — акцентировал Юрий Бурлачко.

Информацию по состоянию отрасли детализировал руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов. По данным возглавляемого им ведомства, по итогам 2019 года отмечается рост всех показателей. Так, индекс промышленного производства составил 103,1 процента. Предприятиями отгружено продукции собственного производства почти на 308 млрд рублей. Объем налоговых поступлений от промпредприятий составил 11,2 млрд рублей.

В 2020 году пандемия сказалась на деятельности предприятий. Однако благодаря своевременно предпринятым мерам большая часть из них не прекратила производственный процесс. По итогам девяти месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 99 процентов.

В своем докладе Иван Куликов назвал меры государственной поддержки, оказываемые отрасли в регионе. Мощными драйверами региональной экономической системы стали индустриальные (промышленные) парки для размещения производств. Так, на территории Кубани функционируют уже три промпарка – два в Краснодаре и один в Усть-Лабинске. В стадии создания еще четыре.

Оценку положению дел в отрасли дал и профильный комитет ЗСК. По словам члена комитета Алексея Титова, сегодня промышленность Кубани динамично развивается. При этом в условиях пандемии предприятия края смогли оперативно перестроиться и не допустить спада производства, а в некоторых случаях и увеличить его объемы.

Александр Руппель поблагодарил депутатский корпус за поддержку, благодаря которой в период кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, был докапитализирован Фонд развития промышленности.

— Сегодня Краснодарский край – пример для других регионов страны. В непростое время мы совместно принимали те решения, которые теперь благотворно сказываются на экономике в целом, — отметил вице-губернатор.

Заслушав доклады, глава регионального парламента обратил внимание Ивана Куликова на обеспечение поддержки легкой промышленности, о важности которой во время краевого совещания говорил губернатор Вениамин Кондратьев.

В завершение спикер ЗСК отметил необходимость нивелирования последствий пандемии для предприятий отрасли.

— Мы понимаем, что сейчас по ряду отраслей будут снижения, но департаменту промышленной политики необходимо принимать все меры для того, чтобы минимизировать эти потери. Особое внимание уделить развитию легкой промышленности, деревообрабатывающей и химической отраслей, —сказал Юрий Бурлачко, подводя итоги планерки.

Депутаты утвердили резолюцию заседания, в которой отражены рекомендации по дальнейшему развитию промышленности в регионе. В частности, профильному департаменту рекомендовано во взаимодействии с муниципальными образованиями продолжить работу по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков на территории края, а во взаимодействии с профильным комитетом ЗСК проработать меры стимулирования при создании новых производств на территории индустриальных парков.