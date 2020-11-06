Будущее экономики ЕС находится под вопросом из-за «пандемического» госдолга

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6 ноября 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фондовая торговля. Фото: pixabay.com

Плохие экономические показатели ставят вопросы по будущему ЕС, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Константин Воронов.

Эксперт отметил, что ВВП Евросоюза в 2019 году составлял как по индексу ППС, так и по номинальной стоимости около 18,3 трлн долларов. Получается, что как минимум 2,5 трлн долларов европейские государства потратили на борьбу с последствиями «коронакризиса».

«В Евросоюзе забыли обо всех базовых макроэкономических показателях. Никто там больше не вспоминает о требовании не превышать уровень госдолга в госбюджетах свыше 3% от ВВП. Данный показатель по ЕС зашкалил в среднем за 8%», – рассказал Воронов ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также отметил, что европейцы внимательно следят за этими показателями, но случились проблемы сегодня, и контроль утрачен.

«Это печальная вещь, которая не характерна для европейцев, в отличие от их американских партнеров», – добавил Воронов.

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена пересматривать финансовый план на 2021 год.