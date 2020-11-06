Экономист Николаев объяснил, есть ли инфляционные риски в накоплениях россиян «под матрацем»

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 ноября 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

копилка, фото: pixabay.com

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев прокомментировал заявление банковского аналитика Максима Осадчия о том, что большое количество наличных на руках россиян создает инфляционные риски.

«Да нет тут никаких рисков – больше ли, меньше наличных. Вопрос этот часто возникает: мол, банковские карты становятся все популярнее, и скоро наличных вообще не будет … в одних странах очень популярны безналичные расчеты. А в других странах, как были популярными, так и остаются, наличные расчеты и, следовательно, спрос на наличные – в той же Германии. И здесь не принципиально, каково это для экономик или для граждан. Это, я бы сказал, технический момент. И это не несет риска инфляции, так что здесь можно быть спокойным», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Николаев отметил, что во время пандемии одни факторы увеличивают спрос на наличные, а другие, наоборот, снижают. По его словам, медики рекомендуют безналичный расчет, потому что вирус может оставаться на купюрах. При этом есть факторы, которые повышают спрос на бумажные деньги, уточнил он. В пример эксперт привел онлайн-доставку, товары которой не всегда можно оплатить сразу в Интернете.

«Так что есть свои факторы за то, чтобы было меньше наличных, и это снижает спрос на них. А есть факторы, которые, наоборот, действуют за повышение доли наличных в обороте», - заключил он.