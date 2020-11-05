В Банке России подсчитали наличные российских граждан и бизнеса, хранящиеся «под матрацем»

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5 ноября 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Согласно данным Банка России на 1 октября 2020 года, россияне хранят наличные деньги вне банковской системы порядка 12,1 триллиона рублей. Банковский аналитик Максим Осадчий подсчитал, что сумма наличных на руках у граждан, хранящихся «под матрацем», и в кассах российских предприятий возросла за год на целых 28,3 процента.

По оценке специалиста, такого не было по крайней мере с 2012 года, перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента.

Эксперт Максим Осадчий отметил, что большой объем наличных на руках населения создает инфляционные риски. Он рассказал, что основной вклад в прирост объема наличных внесли март и апрель. По его мнению, в начале пандемии коронавирус и последовавшего кризиса в панике граждане массово забирали деньги из банков. Осадчий уточнил, что сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.

Эксперты отмечают, что из-за режима самоизоляции спрос на наличность вырос по всему миру.