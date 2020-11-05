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Аналитик Виталий Калугин: в случае второго локдауна закрутится «спираль убивания» экономики России

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Аналитик Виталий Калугин: в случае второго локдауна закрутится «спираль убивания» экономики России
На улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В случае объявления в Российской Федерации второго локдауна из-за коронавируса COVID-19, закрутится «спираль убивания» экономики страны. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал Виталий Калугин, финансовый аналитик.

Как отметил эксперт, еще один тотальный карантин нанес бы такой удар по экономике, который она не в состоянии выдержать. По словам Калугина, при подобном варианте развития событий, «может посыпаться все». При этом в первую очередь должна пострадать сфера услуг.

Ранее в четверг появилась официальная статистика, согласно которой за минувшие сутки на территории России выявили 19 404 новых случаев коронавируса.

ДЦ

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