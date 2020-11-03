В России остановился номинальный рост доходов

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Ослабление рубля, экономический спад, пандемия создали серьёзные условия для обнищания граждан. Рост цен, подорожание импорта увеличивают падение реальных доходов.



Вслед за снижением цен на нефть российский рубль по отношению к доллару показал очередной антирекорд. Глава Центрального Банка Эльвира Набиулина прогнозирует, что инфляция может достичь 4%. Это серьёзным образом скажется на реальных доходах населения. Чтобы исправить ситуацию, упор должен быть сделан на социальные выплаты.



Эксперты отмечают, что доходы от предпринимательской деятельности к осени текущего года стремительно ухудшились. Доля дохода от бизнеса составила 5,6%. Отсутствие выплат со стороны государства приведёт к серьёзному снижению доходов.



Высокий уровень безработицы также стал результатом экономических проблем. При этом государство не предпринимает практически никаких мер поддержки незанятого населения. По официальным заявлениям, реальная безработица в стране составила 5% от трудоспособного населения. Однако главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что настоящий процент нетрудоустроенного населения в два раза больше.



