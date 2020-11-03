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В России остановился номинальный рост доходов

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России остановился номинальный рост доходов

Ослабление рубля, экономический спад, пандемия создали серьёзные условия для обнищания граждан. Рост цен, подорожание импорта увеличивают падение реальных доходов.

Вслед за снижением цен на нефть российский рубль по отношению к доллару показал очередной антирекорд. Глава Центрального Банка Эльвира Набиулина прогнозирует, что инфляция может достичь 4%. Это серьёзным образом скажется на реальных доходах населения. Чтобы исправить ситуацию, упор должен быть сделан на социальные выплаты.

Эксперты отмечают, что доходы от предпринимательской деятельности к осени текущего года стремительно ухудшились. Доля дохода от бизнеса составила 5,6%. Отсутствие выплат со стороны государства приведёт к серьёзному снижению доходов.

Высокий уровень безработицы также стал результатом экономических проблем. При этом государство не предпринимает практически никаких мер поддержки незанятого населения. По официальным заявлениям, реальная безработица в стране составила 5% от трудоспособного населения. Однако главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что настоящий процент нетрудоустроенного населения в два раза больше.

ПВ

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