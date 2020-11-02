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Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, чем Россия восполнит убытки от экспорта нефти

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, чем Россия восполнит убытки от экспорта нефти
газ, фото: pixabay.com

В настоящее время заметно увеличение мирового спроса на газ, "голубое топливо". За счет этого Россия сможет восполнить все возможные убытки в экспорте топлива, в том числе нефти.

Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи заметил, что "в долгосрочной перспективе этот рынок будет одним из основных, замещая выпадающие доходы от нефти", сообщает ФБА "Экономика Сегодня". При этом, по его словам, не надо забывать и о внутреннем рынке, тогда экономика России станет более независимой и конкурентоспособной.

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НС

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