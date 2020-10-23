Турция переходит с российского газа на азербайджанский

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23 октября 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Слабых – бьют. Уязвимых – уязвляют. И не только европейцы показали это нынешнему российскому руководству. Лукавый турок Реджеп Эрдоган, по совокупности заслуг разжалованный из союзников в партнёры, вновь «наточил свой ятаган» ...

На повестке дня шпионский скандал

Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz – крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома». Эмель Озтюрк и её подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Через них Эмель Озтюрк передавала информацию об объёмах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от её деятельности оценивается в «миллиарды долларов». Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.

Между прочим, крупная зарубежная энергетическая компания, которую Турция выставляет крайней, это «Газпром». С тремя его представителями Эмель Озтюрк, по версии следствия, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте. И передавала кучу разведданных. В том числе о газовом месторождении, открытом Турцией в Чёрном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Но, сколь верёвочке ни виться…

В 2021 году истекает срок экспортных договоров на поставки 7,75 млрд кубометров газа в год. Но сейчас сама возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, а теперь – из-за войны в Нагорном Карабахе.

Она уже сказывается на отношениях, в том числе в энергетической сфере. Уже сейчас Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии, оказались в режиме свободного падения с зимы: в январе было поставлено 2,254 млрд кубометров, в феврале – уже только 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне — всего 0,002 млрд. В июле и августе прокачка возобновились, однако её месячный объем существенно ниже прошлогоднего – около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет азербайджанским

По итогам прошлого года его поставки с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%. Из-за этого «Газпром» теряет деньги, а он ведь и так закредитован под все «потоки» по самое не балуйся. Плюс турки открыли новое крупное газовое месторождение в своей экономической зоне. Всё это делает «Газпром» и стоящее за ним руководство РФ чрезвычайно уязвимыми для острых ятаганов. Чем Реджеп Эрдоган и пользуется регулярно к выгоде османов.