Экономист Гинько заявил, что ситуация на валютном рынке связана с ожиданием итогов выборов в США
2 ноября 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]
Экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС при президенте России, в понедельник, 1 ноября, в рамках разговора с журналистами оценил ситуацию, которая в последнее время сложилась на валютном рынке.
По словам эксперта, неопределенность возросла на финансовых рынках в связи с тем, что мировые инвесторы находятся в ожидании итога президентских выборов в США. Владислав Гинько уточнил в беседе с RT, что в зависимости от того, кто победит, динамика курса доллара будет меняться.
Согласно данным экономиста, после того как станут окончательно известны итоги выборов в Соединенных Штатах, будет зафиксирован рост интереса инвесторов к активам в странах, где развивается экономика. Предполагается, что курсы доллара и евро после получения результатов голосования уже не будут показывать такой рост, который наблюдался за последнюю неделю.
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