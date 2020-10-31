Большинство жителей России получаемая зарплата не удовлетворяет

Аргументы Недели → Экономика 13+

31 октября 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

зарплата, фото: pixabay.com

Исследования показали, что подавляющее большинство россиян хотело бы получать больше, чем они зарабатывают сейчас. Недовольны уровнем зарплаты 87% граждан России, порядка 15% желают увеличить ее на 10-30%.

Почти треть будут довольны зарплатой на 30-50% выше получаемой, 22 процента опрошенных считают, что их доходы должны быть больше чем на 50 %, еще 29% респондентов хотели бы увеличения зарплаты в 2 раза.

Большинство жителей нашей страны выразило уверенность, что самые большие зарплаты получают специалисты в сфере IT.

Опрос проводился в октябре во всех российских округах. В нем участвовали более 4 тысяч человек старше 18 лет.

Ранее в Совфеде заявили, что до сих пор нет четкого критерия для определения бедности человека.