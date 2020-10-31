Большинство жителей России получаемая зарплата не удовлетворяет
31 октября 2020, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Исследования показали, что подавляющее большинство россиян хотело бы получать больше, чем они зарабатывают сейчас. Недовольны уровнем зарплаты 87% граждан России, порядка 15% желают увеличить ее на 10-30%.
Почти треть будут довольны зарплатой на 30-50% выше получаемой, 22 процента опрошенных считают, что их доходы должны быть больше чем на 50 %, еще 29% респондентов хотели бы увеличения зарплаты в 2 раза.
Большинство жителей нашей страны выразило уверенность, что самые большие зарплаты получают специалисты в сфере IT. Опрос проводился в октябре во всех российских округах. В нем участвовали более 4 тысяч человек старше 18 лет.
Ранее в Совфеде заявили, что до сих пор нет четкого критерия для определения бедности человека.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.