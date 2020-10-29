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ФАС заподозрила производителей в попытке создания дефицита сахара и ценовом сговоре

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС заподозрила производителей в попытке создания дефицита сахара и ценовом сговоре
сахар, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба проверяет крупных игроков отрасли и партнеров и пытается понять, что в ценовой политике вызвано ситуацией, а что является результатом сговора.

Цена на сахар в России выросла почти в два раза. В скором времени может возникнуть дефицит этого продукта, поскольку урожай сахарной свеклы в этом году гораздо меньше, чем в предыдущих.

Как заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, ведомство проводит большое расследование рынка сахара в России с начала 2020 года.

НС

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