ФАС заподозрила производителей в попытке создания дефицита сахара и ценовом сговоре

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29 октября 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

сахар, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба проверяет крупных игроков отрасли и партнеров и пытается понять, что в ценовой политике вызвано ситуацией, а что является результатом сговора.



Цена на сахар в России выросла почти в два раза. В скором времени может возникнуть дефицит этого продукта, поскольку урожай сахарной свеклы в этом году гораздо меньше, чем в предыдущих.

Как заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, ведомство проводит большое расследование рынка сахара в России с начала 2020 года.