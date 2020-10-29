Экономист Змиев заявил, что снижение цены на нефть Brent связано с пандемией COVID-19

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29 октября 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

добыча нефти, pixabay.com

Кандидат экономических наук Евгений Змиев в четверг, 29 октября, в рамках разговора с журналистами прокомментировал снижение цены на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов ниже $38 за баррель.

Змиев отметил, что снижение стоимости нефти говорит о том, что мировая экономика вступила в новую полосу "охлаждения". Эксперт заметил, что падение цен на "черное золото" тесно связано с пандемией COVID-19 – общее снижение экономических оборотов, уменьшение экономической активности в мире приводит к снижению потребности в бензине, дизельном топливе, керосине, мазуте. "А это все нефть", – отметил в беседе с RT Евгений Змиев.

Экономист не исключил, что стоимость нефти может опуститься вплоть до $10 или $5 за баррель и даже ниже.