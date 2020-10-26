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Экономист Saxo Bank Кристофер Дембик дал прогноз, какими будут цены на нефть

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Saxo Bank Кристофер Дембик дал прогноз, какими будут цены на нефть
фото: pixabay.com

Руководитель отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик считает, что для полного восстановления российской экономики от кризиса может потребоваться от двух до трёх лет.

Серьёзный удар по экономике России и ряда других государств нанёс весенний обвал нефтяных цен. К настоящему времени котировки несколько восстановились, стоимость "чёрного золота" находится в районе $40 за баррель.

По мнению экономического эксперта Кристофера Дембика, в ближайшее время рост стоимости нефти не начнётся, так как очевидно, спрос на углеводороды в мире сохраняется довольно слабым, - передаёт RT.

В прогнозах специалистов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, цена нефти сможет вырасти до $50 за баррель.

ИЧ

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