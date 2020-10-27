Экономист Масленников считает, что Россия возвращается к элементам госплана

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 октября 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль. Фото: сайт ГД

Россия сможет добиться быстрых темпов экономического роста в отдаленной перспективе. Об этом заявил профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников.

По его словам, Россия возвращается к элементам госплана, когда государство задает базовые макроэкономические показатели.

«Тут в одном флаконе находятся идеологические, политические и социально-экономические задачи, потому что отделить экономику от политики не удастся в принципе. Мы пытались это сделать в девяностые годы, но погрязли в очень тяжелой ситуации, которая тогда случилась в нашей стране», – сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что национальные идеи выполняют идеологический посыл единения нации.

«Ничто так не объединяет нацию, как общие идеи и общие цели, понятные людям, ради которых они готовы терпеть лишения и добиваться серьезных результатов», – отметил Масленников.

Ранее сообщалось, что экономики России и США лучше других переносят последствия пандемии.