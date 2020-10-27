В России снова отмечается рост импорта имбрия и чеснока
27 октября 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Импорт свежего имбиря в Россию увеличился на 36%, а ввоз чеснока – на 25%. Об этом сообщает Россельхознадзор.
С 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тысячи тонн свежего имбиря – это на 36% больше, чем было поставлено за аналогичный период прошлого года. Более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле.
Ввоз в Россию свежего чеснока за неполные 10 месяцев вырос до 59,1 тысячи тонн. Особенно интенсивный прирост объемов фиксировался в марте-апреле этого года.
«В первые летние месяцы наблюдалось сокращение поставок до прошлогоднего уровня, однако с августа импорт вновь на 50% превысил показатели 2019 года», – говорится в сообщении.
Ранее в Роскачестве объяснили, почему имбирь и чеснок не спасут от COVID-19.
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