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В России снова отмечается рост импорта имбрия и чеснока

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

В России снова отмечается рост импорта имбрия и чеснока
Фото: pixabay.com

Импорт свежего имбиря в Россию увеличился на 36%, а ввоз чеснока – на 25%. Об этом сообщает Россельхознадзор.

С 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тысячи тонн свежего имбиря – это на 36% больше, чем было поставлено за аналогичный период прошлого года. Более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле.

Ввоз в Россию свежего чеснока за неполные 10 месяцев вырос до 59,1 тысячи тонн. Особенно интенсивный прирост объемов фиксировался в марте-апреле этого года.

«В первые летние месяцы наблюдалось сокращение поставок до прошлогоднего уровня, однако с августа импорт вновь на 50% превысил показатели 2019 года», – говорится в сообщении.

Ранее в Роскачестве объяснили, почему имбирь и чеснок не спасут от COVID-19.

ДВа

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