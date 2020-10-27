Эксперт Артем Тузов: доллар к концу 2020 года может преодолеть отметку 80 рублей

Американский доллар к концу 2020 года может преодолеть отметку 80 рублей. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Артем Тузов, представитель одной из отечественных инвестиционных компаний.
Как отметил эксперт, на российскую валюту будет оказывать негативное воздействие усиливающийся мировой экономический кризис, в условиях которого снижаются цены на нефть и газ, экспортируемые РФ.
Еще одним фактором, ослабляющим рубль, Тузов назвал грядущие выборы главы Соединенных Штатов. Президентская кампания, вне зависимости от того, кто в итоге победит, дестабилизирует глобальную экономику. Рынки реагируют на стресс снижением. «Так же себя ведет и рубль», - объяснил собеседник «Российской газеты».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что свой прогноз курса рубля представили эксперты ФБА «Экономика сегодня».
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