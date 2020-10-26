Рубль могут ослабить завершившийся налоговый период и выборы в США

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 октября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что российская валюта демонстрирует стабильность, курс рубля в ближайшие дни может немного понизиться.

Это может быть связано с завершившимся налоговым периодом в РФ. Кроме того, в ближайшее время в фокусе мирового внимания будут президентские выборы в США, которые пройдут 3 ноября. После них может усилиться санкционная тематика против РФ.

Эксперты финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» предполагают, что «нельзя исключить некоторого ослабления российской валюты до уровня 77–77,5 рублей за доллар из-за этих двух факторов. При этом эксперты отметили, что их прогноз не может быть рекомендацией по совершению операций на финансовых рынках.

Ранее сообщалось, что ЦБ запретит рублю «делать резкие движения».