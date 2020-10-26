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Силуанов заявил, что поддержка граждан, предпринимателей и здравоохранения обходится в 5 триллионов рублей

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Силуанов заявил, что поддержка граждан, предпринимателей и здравоохранения обходится в 5 триллионов рублей
Антон Силуанов. Фото: сайт правительства РФ

Общий объем антикризисной поддержки экономики России за 2020-2021 годы составит 9% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, дополнительно из бюджета на меры по поддержке граждан, предпринимателей и по модернизации здравоохранения выделится почти 5 триллионов рублей.

«Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов», – сказал министр.

В этом году и следующем государство затратит около 9% ВВП, из которых половина пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи.

Ранее сенатор Андрей Кутепов заявил, что принимать решения по мерам господдержки нужно после изучения уже реализованных.

ДВа

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