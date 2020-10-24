Кутепов считает, что принимать решения по мерам господдержки нужно после изучения уже реализованных
24 октября 2020, 10:36[ «Аргументы Недели» ]
Принятие дальнейших решений по мерам поддержки во время пандемии должно базироваться на мониторинге эффективности реализованных мер.
Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он отметил, что комитет с весны стал аккумулировать все постановления, указы, законопроекты и прочие документы, которые были связаны с мерами поддержки в период новой короновирусной инфекции.
«По прошествии полугода, мы провели мониторинг реализации мер поддержки: кто и как смог воспользоваться этими мерами, в чем заключаются проблемы неполучения», – пояснил парламентарий.
Ранее Кутепов предложил выделить субсидии на каждого принимаемого работника в октябре-ноябре.
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