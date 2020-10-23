Юрий Бурлачко и Василий Воробьев обсудили тему привлечения инвестиций в регион

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23 октября 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с новым руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василием Воробьевым. Во встрече также принял участие вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов.

В начале встречи Василий Воробьев назвал приоритетные направления деятельности департамента, в том числе создание особых экономических зон: промышленно-производственного типа в Краснодаре и туристско-рекреационного типа в Анапе, выработка и закрепление на законодательном уровне дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, защита капиталовложений, развитие несырьевого экспорта и ряд других.

Руководитель ведомства рассказал, что в настоящее время ведется подготовка нормативно-правовой базы для оказания дополнительных мер господдержки. Речь идет о предоставлении субсидий юрлицам в объеме фактически произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. Предоставление такой меры стало возможным в связи с реструктуризацией задолженности Краснодарского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в краевом бюджете на 2021 год высвобождаются 2,6 млрд рублей. Их собираются направить на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном Правительством РФ.

Заострив внимание на данной теме, спикер ЗСК выразил обеспокоенность возможными рисками своевременного освоения этих средств.

Василий Воробьев добавил, что риски действительно есть, но ведется активная работа по вовлечению инвесторов в данный процесс.

Продолжая обсуждение, глава кубанского парламента выделил те направления, на которые департаменту необходимо обратить внимание в первую очередь.

— Все обозначенные сегодня вопросы необходимо детально прорабатывать во взаимодействии с отраслевыми ведомствами. Каждый из них делает политику в своей сфере, а вы должны выступить в роли координатора. При этом необходимо действовать, опираясь на опыт, наработанный на федеральном уровне, — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер также добавил, что в вопросах продвижения инвестиционных проектов необходимо не допускать перекос в пользу иностранных компаний. Местных инвесторов необходимо поддерживать в равной мере.

При этом, одна из важнейших задач, по мнению главы депутатского корпуса, – создание благоприятных условий для ведения бизнеса в нашем регионе.

— Мы должны показать свою заинтересованность в новых игроках, а они эту заинтересованность должны увидеть, чтобы не допустить ситуацию, когда инвестор отдаст предпочтение другому субъекту. А то, что наш край привлекателен для них очевидно не только потому, что мы третий по численности населения регион, но и потому, что Кубань располагает уникальным ресурсным потенциалом, — заметил Юрий Бурлачко.

В завершение встречи спикер призвал руководство департамента выстроить эффективный диалог с предпринимательским сообществом.