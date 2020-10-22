Депутат Госдумы рассказал о новых законах, направленных на поддержку детей

Аргументы Недели → Экономика

22 октября 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Депутат Госдумы Владимир Бурматов от Челябинской области прокомментировал принятие закона, продлевающего автоматическое начисление пособий на детей до трех лет, а также закона о направлении дополнительных средств на лечение детей с редкими заболеваниями.

Напомним, ранее родителям, получающим пособие на детей до трех лет, необходимо было ежегодно подтверждать доход семьи, ее состав и место жительства. В связи с пандемией с 1 апреля было принято решение о беззаявительном порядке начисления до 1 октября. Владимир Путин предлагал продлить этот порядок до конца этого года, но закон предполагает автоматическое продление до 1 марта 2021 года.

Владимир Бурматов пояснил, что эта мера позволит соблюдать меры безопасности. Закон был принят в трех чтениях.

Еще один важный новый закон, касающийся реабилитации детей с редкими орфанными заболеваниями. Его принятие позволит направить на лечение и оздоровление таких детей дополнительные 60 миллиардов рублей. Для этого депутаты предложили установить ставку налога в 15 процентов на так называемые сверхдоходы, превышающие пять миллионов рублей.

По мнению Владимира Бурматова, новая система налогообложения начнет работать эффективно уже с 1 января 2020 года. Он отметил, что принципиально важно увеличивать объем средств, которые дает государство на лечение детей.

«Уклоняться от повышенного налога будет не только преступно с правовой точки зрения, но и аморально, так как это вопрос здоровья и жизни наших детей, требующих особо дорогостоящего лечения», - подчеркнул депутат.