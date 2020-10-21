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Никто не в ответе. Почему членов правительства не наказывают за постоянные провалы

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Никто не в ответе. Почему членов правительства не наказывают за постоянные провалы

Президент Путин уверен, что всё хорошо. Ему так доносят. Он не знает, что в экономике всё плохо.

«Вот ему Татьяна Алексеевна Голикова рассказывает, как всё у нас хорошо, мы уже третью вакцину от коронавируса сделали. Это хорошая новость. А плохие новости она просто не докладывает. Например, что у тебя бюджет здравоохранения 3,5% ВВП, а в Польше – 5,5%. И что у них в Польше живут 78 лет, а у нас – 73, и смертность у них 10,8 на тысячу человек, а у нас – 13,2. «Известия» объявили, что у нас население сократится в этом году на 350 тысяч и будет продолжать сокращаться. Вот что она должна говорить. Но это плохая новость, за это ругать будут. Поэтому лучше сказать хорошую новость, а там как-нибудь обойдётся. Нет, не обойдётся! И за это никто не отвечает!», - рассказывает «Аргументам недели» выдающийся советский и российский учёный, профессор и крупный государственный деятель Булат Нигматулин.

Здесь требуется смена всей команды финансово-экономического блока, приход новой команды с мощной идеей, знающей, как восстановить экономику. Этого нет. Программа, которая предлагается сегодня, никуда не приведёт. Более того, она не только никуда не приведёт, за очередное заведение процесса в тупик снова не ответит никто.  Не может быть политики у заместителя премьер-министра, если её нет у самого премьера. Это он должен дать затравку. Он должен формулировать задачу конкретно, а не общими словами.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

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