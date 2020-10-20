Экономист Ордов считает, что банки пытаются кредитами заместить активную терапию со стороны государства

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20 октября 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Если бы после самоизоляции не активизировалась потребительское кредитование, которое снова побило рекорды, то экономика бы просела на все семь и больше процентов. Так считает завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт отметил, что такой подход можно считать улучшением лишь отчасти. Удешевление кредитов происходит на фоне падения реальных доходов населения. Но это не единственная проблема.

«Потребительское кредитование во второй половине 2020 года в условиях отсутствия активных мер финансовой поддержки со стороны государства, по сути, является главным драйвером хоть какой-то стабилизации экономики и поддержания приемлемого и привычного уровня жизни для большинства граждан России», – сказал Ордов.

Банки, по его словам, пытаются кредитами заместить активную терапию со стороны государства, удержать экономику от падения, но «эти меры точно не удержат, потому что этот резерв конечен».

Изменить ситуацию, по мнению экономиста, могли бы государственные меры поддержки в дополнение к дешевым кредитам – выплаты остро нуждающимся, целевые адресные программы.

«Такая помощь вместе с дешевыми кредитами смогла бы сработать эффективнее, сохранив для большинства дядей привычный уровень жизни», – считает экономист.

Ранее сообщалось, что трудоспособные граждане потеряли в период самоизоляции 841 миллиард рублей.