Экономист Леонид Холод объяснил причины роста цен на подсолнечное масло

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20 октября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Стоимость подсолнечного масла в России подскочила до рекордных отметок. Специалисты отмечают, что основным фактором, оказавшим такое влияние на стоимость, стал скачок экспортных цен.

Аналитик аграрного рынка Леонид Холод считает, что такая тенденция образовалась по нескольким весомым причинам. По его словам, в октябре происходит сезонная корректировка рынка, связанная с поступлением нового урожая на перерабатывающие предприятия.

«Также сказывается неординарность года, созданная пандемией и спровоцированным ей дополнительным падением доходов населения и предприятий. Последние факторы максимально отягчают сезонную корректировку. Поэтому данный период охарактеризован изменениями между спросом и предложением», - рассказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что в этом году отмечаются провалы урожая. Сейчас можно отметить, что урожай меньше на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.

«Если в целом урожай по стране ниже прошлогоднего, то беспокоиться не о чем. Но когда «просадка» происходит именно в ЮФО, то цены во всей России становятся такими же, как там», – пояснил Холод.

Ранее сообщалось, что в России цены на продукты остаются высокими, несмотря на хорошие урожаи.