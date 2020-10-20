Объем свободных денег в российских семьях сократился на четверть

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20 октября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10% по сравнению с августом и на 25% относительно сентября 2019 года. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

От кредитов россияне стали отказываться все чаще, причем даже от тех, на которые подавали заявки и которые были одобрены.

Авторы исследования также отмечают, что чем меньше населенный пункт, тем более выражена оказалась негативная динамика показателя в последние месяцы. Москва и Санкт-Петербург, наоборот, считают аналитики, показывают высокий уровень стабильности.

Ранее сообщалось, что трудоспособные россияне потеряли в период самоизоляции 841 млрд рублей.