Объем свободных денег в российских семьях сократился на четверть
20 октября 2020, 18:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Объем свободных денег в российских семьях в сентябре сократился на 10% по сравнению с августом и на 25% относительно сентября 2019 года. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
От кредитов россияне стали отказываться все чаще, причем даже от тех, на которые подавали заявки и которые были одобрены.
Авторы исследования также отмечают, что чем меньше населенный пункт, тем более выражена оказалась негативная динамика показателя в последние месяцы. Москва и Санкт-Петербург, наоборот, считают аналитики, показывают высокий уровень стабильности.
Ранее сообщалось, что трудоспособные россияне потеряли в период самоизоляции 841 млрд рублей.
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