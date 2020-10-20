Независимый эксперт оценил ситуацию на валютном рынке после роста курса доллара и евро на торгах 20 октября

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20 октября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

евро, фото: pixabay.com

Курсы доллара и евро значительно подскочили во вторник, 20 октября. По состоянию на 13:01 на Московской бирже евро вырос на 66 копеек — до 92,05 рубля. Курс доллара вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля.

Ситуацию на валютном рынке оценил независимый эксперт Роман Блинов. По его мнению, с приближением даты выборов президента США, скорее всего, будет нарастать волатильность на глобальном рынке капитала, передает RT.

"И точно так же она будет передаваться валютному рынку — как глобальному международному валютному рынку, так и внутреннему нашему валютному рынку тоже немного достанется", — считает Блинов.

Как отметил эксперт, несмотря на начало отопительного сезона во всём мире, нет "устойчивой динамики на товарно-сырьевом рынке". Цены на основные марки нефти держатся в районе отметок $40—41 за баррель. Он напомнил, что сохраняется напряженность из-за коронавируса, и "общие геополитические проблемы тоже никуда не делись, также будут оказывать давление на курс национальной валюты как по отношению к евро, так и по отношению к доллару".