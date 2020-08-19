Экономист Делягин предупредил россиян о «роковом сентябре» с девальвацией рубля
19 августа 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]
Жителей Российской Федерации в 2020 году ждет «роковой сентябрь». С соответствующим предупреждением в эфире YouTube-канала «Ассенизатор» выступил некоторое время назад отечественный экономист Михаил Делягин.
Согласно прогнозу эксперта, в первый месяц осени протесты, возникшие в Хабаровске, могут распространиться на всю страну после Единого дня голосования 13 сентября. На данный процесс наложится девальвация рубля, которая неизбежна в условиях экономического кризиса, отметил Делягин.
Ранее стало известно, что дефицит государственного бюджета России к концу текущего года может составить от 3 трлн до 5 трлн рублей.
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