Аналитики оценили возможность повторения в России дефолта 1998 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 августа 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВШЭ

кошелек, монеты, pixabay.com

Эксперты Высшей школы экономики во вторник оценили возможность повторения в России дефолта 1998 года, когда финансовая система страны оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги.

По мнению специалистов, текущее состояние российской экономики достаточно стабильно и дает государству возможность выполнять свои обязательства. Эксперты ВШЭ полагают, что повторение дефолта августа 1998 года является маловероятным.

Главные отличия нынешней ситуации от той, которая сложилась в России в конце XX века, – наличие у правительства и ЦБ значительных резервов, а также низкий уровень госдолга. "Близкий дефолт не просматривается", – отметили аналитики.

По мнению специалистов, прогноз на среднесрочную перспективу тоже не должен пугать граждан. Уточняется, что на 2021 год и более длительный срок у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов. Кроме того, прогнозируется рост экономики и увеличение цен на нефть, вследствие чего правительству не потребуется дополнительное финансирование за счет заимствований, а это говорит о том, что рост долга замедлится.