Эксперт: Источником бед для экономики может стать остановка малых предприятий

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15 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Главным источником бед для нашей экономики стала остановка многих малых предприятий, и никто не знает, сколько эта ситуация продлится. Об этом заявил Профессор кафедры экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Алпатов.

По его мнению, второй причиной кризиса стало падение цен на нефть и соответственно падение доходов госбюджета. Федеральный бюджет будет получать меньше иностранной валюты от сырьевого экспорта, и чтобы пополнить запасы, опустят курс рубля.

«Получается тупиковая ситуация. Доходы от экспорта нефти будут падать, а цена импорта, который в основном состоит из машин, оборудования и товаров народного потребления, будет расти. Но количество средств у граждан будет сокращаться, значит, упадет и импорт», – считает эксперт.

Он также говорит о том, что «даже когда эпидемия закончится, сократится и производство, и потребительский спрос».

«До зимы страна может обойтись без дефолта. В резервах есть существенные запасы иностранной валюты, но падение курса рубля будет происходить», – считает профессор.

По его словам, самый простой и очевидный способ оказать помощь гражданам – это сделать нормальное пособие по безработице.

«Выплаты по безработице должны быть на уровне 60−70% от средней зарплаты. Пока подняли только до уровня прожиточного минимума», – резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появилась комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.