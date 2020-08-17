ЦБ сообщил, когда ожидается пик годовой инфляции

17 августа 2020, 20:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в понедельник, 17 августа, в рамках разговора с журналистами сообщил, когда в Российской Федерации ожидаются пиковые значения годовой инфляции.
По словам Заботкина, ускорение инфляции должно быть в феврале-марте 2021 года. В текущем году этот показатель будет постепенно расти, вследствие чего к концу 2020-го инфляция составит 3,7-4,2%. "Сейчас она 3,4%", – подчеркнул зампред регулятора.
Отмечается также, что Банк России ожидает, что ВВП РФ в III квартале в квартальном выражении окажется в положительной зоне.
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