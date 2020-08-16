Аналитик назвал основной психологический барьер для рубля

За прошедшую неделю отношение рубля к доллару стабилизировалось на отметке 72,5-73,8 рублей за доллар. В отношении евро российская валюта добралась до отметки в 86,25 рублей.
«Было заметно, что на рубль все большее влияние оказывают внешние риски: рост или снижение фондовых индексов. А также спрос на российские активы», - рассказал аналитик Олег Богданов.
Специалист отметил, что эти же факторы будут оказывать влияние на рубль и на следующей неделе. «Можно предположить, что пока торговый диапазон сохранится с тенденцией тестирования верхнего уровня сопротивления в районе 73.80, а если этот барьер не устоит, тогда пара доллар-рубль быстро уйдет к психологической отметке 75», - заявил эксперт.
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