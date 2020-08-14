Архангельская точка роста

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 августа 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Фото: соцсети

Недавнее назначение Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области уже явно начинает оказывать положительное влияние на развитие региона. На днях НК «Роснефть» объявила, что отгрузка нефтепродуктов для северного завоза через Архангельский порт достигнет 110 тыс. тонн. Этот объём превышает в два раза показатели прошлого года. Причём тут глава региона? Ещё в июле между правительством АО и НК «Роснефть» было подписано соглашение, по которому будет идти взаимодействие не только в сфере нефтепродуктообеспечения, но и в плане развития инвестиционной привлекательности региона.

Деньги региону действительно понадобятся. Без них Цыбульскому сложно будет решить тот огромный пласт проблем, который копился в регионе годами. Среди них обеспечение людей жильём, восстановление изношенных более чем на 60% коммунальных сетей, ремонт и строительство автодорог, создание новых рабочих мест, нормализация экологической ситуации и, одно из главных – создание условий, при которых молодёжь перестанет бежать из Архангельской области в Москву и Петербург.

При этом нужно понимать, что регион по-прежнему является стратегической точкой для дальнейшего освоения Арктики. Точкой, которую как будто специально привели в запустение – то ли от равнодушия, то ли от непонимания значимости региона для всего государства. Не бороться за область и ее место в Арктике – означает попросту проиграть эту международную битву. Так что логика молодого врио абсолютно верная – сделаем хорошо людям, люди сделают хорошо государству.

Итак, что означает увеличение отгрузки топлива в порту Архангельска до 110 тыс. тонн? По словам Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации, теперь бензины высшего экологического стандарта и дизтопливо, в том числе арктическое, обеспечат формирование зимних запасов городов и поселков Крайнего Севера. Случилось это не просто так, а только после модернизации терминала в порту Архангельска, которую проводила НК «Роснефть». Плюс к этому, компания наращивает поставки через Архангельск металлоконструкций и оборудования для проектов по освоению месторождений Арктической зоны, в первую очередь крупнейшего из них – «Восток-Ойл». Такое увеличение грузооборота на Северном морском пути, несомненно, приведёт и к увеличению рабочих мест – за что и борется Цыбульский. В условиях, когда вся страна оказалась под ограничениями из-за пандемии, вопрос безработицы стал как никогда актуален.

Соглашение Архангельска и «Роснефти», которое, во многом, было заключено благодаря усилиям Александра Цыбульского – это, судя по всему, всерьёз и надолго. Во-первых, само сотрудничество рассчитано на 5 лет, и, скорее всего, продлится и по истечению этого срока. Ведь компания будет не только развивать топливную инфраструктуру в полном соответствии с евростандартами, но и расширит своё сотрудничество с местными предприятиями. Во-вторых, освоение Арктики, наполнение Севморпути и увеличение отгрузки топлива – это стратегическая задача, поставленная президентом страны.

Есть что предложить



Как считает Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации, Архангельская область в последнее время упоминалась в медиа, как регион нестабильный, в котором сильны протестные настроения: «Такую «картинку» целенаправленно создавали ряд СМИ и соцсетей, пытаясь вызвать в регионе определённую реакцию населения и привлечь его к самозабвенному разрушению собственной жизни и уклада. Тем временем, Архангельская область обладает всеми качествами, которые необходимы для экономического благополучия».

Например, лесная промышленность региона обеспечивает стране 26% объёмов целлюлозы, 17% бумаги и картона, а также 8% пиломатериалов. Северодвинск – место, где базируются крупнейшие судостроительные и судоремонтные комплексы страны. Там же строят как атомные подводные лодки и корабли для ВМФ России, так и гражданские объекты. В частности, уникальная ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» была собрана именно здесь. Кроме того, 20% северного рыбного улова опять же приходятся на этот регион.

Поэтому регион не такой уж и депрессивный, каким его многие представляют. Но без устойчивого притока денег – и государственных, и частных – развития в этих направлениях не будет.

По словам известного публициста Никиты Кричевского, «Цыбульский – государственник, поэтому на первом плане у него вопросы отстаивания и продвижения государственных интересов, от Северного морского пути, Арктики, Крайнего Севера до сохранения истории России. Одной из ключевых задач врио губернатора является наращивание экономического потенциала. Как за счет развития малого предпринимательства или традиционных для Архангельской агломерации лесопереработки, логистики, рыбной отрасли, так и благодаря приходу в регион ведущих российских и международных компаний».



Какие проблемы решать?



Одного крупного игрока, который тоже монументально и с долгосрочной перспективой подходит к своим проектам, привлечь уже удалось. Теперь важно подключить к процессу и других инвесторов, чтобы платёжеспособность населения и предприятий увеличивалась.

Без этого проблем не решить. Так, в аварийном состоянии в области находятся больше 3,5 тысяч жилых многоквартирных домов. А это 52 тыс. проживающих в них человека. Нынешние темпы строительства в среднем составляют 160 домов в год. Жить ещё 10 лет в аварийном доме – перспектива так себе. Цыбульский предлагает сократить сроки расселения вдвое, до 5 лет, за счёт перехода к комплексной застройке новых районов. Дабы это осуществить, предлагается привлечь к делу Минстрой, Фонд содействия реформе ЖКХ, ДОМ.РФ и другие компании.

Также за счёт государственно-частного партнёрства планируют решить и проблемы в одной из самых нелюбимых в среде чиновников сфер – коммунальной инфраструктуре. Для её обновления потребуется порядка 52 млрд рублей. Это половина областного годового бюджета.

Ещё один чисто российский вопрос – дороги – тоже постепенно решается. Глава региона сумел добиться выделения дополнительных средств из госбюджета в размере 1,5 млрд рублей на ремонт дорог. К 2024 году планируется привести в нормальное состояние 30% автодорог в регионе вообще, а в Архангельской агломерации – до 70%. Вместе с этим в развитии дорожной инфраструктуры поучаствует и «Роснефть». Представители компании и правительства Архангельской области в ходе рабочей встречи рассмотрели предложения по размещению автозаправочных станций (АЗС) компании на трёх основных трассах региона, в том числе на популярных туристических маршрутах. Хорошие заправки с широким спектром услуг и качественным топливом Евро-5, на самом деле очень важный элемент в развитии транспортных артерий на Севере.

Другая немаловажная задача – прекращение бегства молодёжи из региона. По данным исследования, проведённого специалистами РАНХиГС, на тему миграции молодёжи из малых городов России, уехать из своего города хотели 75%, остаться в нем – лишь 4%. Причём доля желающих покинуть родные пенаты за 5 лет лишь увеличилась. При этом примерно половина из них говорит, что удержать от переезда их сможет достойная зарплата. Проблема с двусторонним движением – нужны и рабочие места, и высокий уровень подготовки кадров. Одну из сторон также собираются решать за счёт программы Роснефти по развитию корпоративной системы непрерывного образования. Она включает в себя довузовскую подготовку школьников в «Роснефть-классах» и сотрудничество с Северным (Арктическим) федеральным университетом в части не только подготовки студентов, но и совместных научно-технических разработок. Фактически компания, таким образом, готовит для себя и России высококвалифицированных специалистов.

Помимо этого, Цыбульскому предстоит решать проблемы экологии и здравоохранения. Впрочем, как утверждает Никита Кричевский: «Александр Цыбульский, как опытный политик федерального уровня, безусловно, крайне далек от шапкозакидательских настроений. Цыбульский – реалист, прагматик, который очень хорошо понимает интересы региона и готов их отстаивать».