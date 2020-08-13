Эксперт назвал причины, из-за которых Россия вновь стала чистым должником

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13 августа 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: деньги, pixabay.com

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин прокомментировал сообщение СМИ о том, что Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником.

«Возникшая ситуация может быть обусловлена несколькими основными факторами. Первый из них - рост госрасходов на фоне пандемии, связанных с необходимостью введения антикризисных мер и мер поддержки пострадавших от ограничительных мер отраслей и граждан», - пояснил он.

Гришунин считает, что на госдолг повлиял дефицит бюджета, в частности за счет роста дефицитов в регионах, а также необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Однако он отметил, что данные факторы носят «временный характер» и в дальнейшем Россия «будет сокращать объём госдолга и/или наращивать активы».

Известно, что на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - около 14,77 триллиона.