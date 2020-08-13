Россия из-за распространения коронакризиса снова стала чистым должником
13 августа 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Россия на фоне пандемии коронакризиса снова стала чистым должником. Отсутствие чистого долга фиксировалось с лета 2019 года. Долг федерального правительства на фоне кризиса из-за коронавируса COVID-19, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы.
РБК предоставляет эту информацию со ссылкой на ежемесячную статистику Минфина и Банка России.
Отмечается, что изменение с долгом не угрожает бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост расходов из бюджета для поддержки российских семей и бизнеса.
По данным РБК, положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета 2019 года, и аналитики отмечали ее уникальность для развивающихся рынков.
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