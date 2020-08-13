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Россия из-за распространения коронакризиса снова стала чистым должником

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Россия из-за распространения коронакризиса снова стала чистым должником
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Россия на фоне пандемии коронакризиса снова стала чистым должником. Отсутствие чистого долга фиксировалось с лета 2019 года.  Долг федерального правительства на фоне  кризиса из-за коронавируса COVID-19, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы.

РБК предоставляет эту информацию со ссылкой на ежемесячную статистику Минфина и Банка России.

Отмечается, что изменение с долгом не угрожает бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост расходов из бюджета для поддержки российских семей и бизнеса.

По данным РБК, положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета 2019 года, и аналитики отмечали ее уникальность для развивающихся рынков.

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