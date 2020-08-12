О цифрах Росстата и реальной инфляции

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 августа 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно информации Левада-Центра, главной тревожащей проблемой населения нашей страны почти 60% респондентов называют рост цен. Как объяснить, что, по данным Росстата, повышения цен в стране почти не наблюдается, а граждане продолжают жаловаться на постоянное подорожание товаров и услуг? Объяснение этому можно найти при сравнении отчетов Росстата и операторов онлайн-касс, которые фиксируют, сколько денег реально тратят россияне.

Расходы на подготовку ребенка к школе выросли в России за последний год на 19%.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает:

«Средний чек покупки набора первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей – карандаши, ручки, альбомы и др.) в России с 1 по 9 августа составил 713 руб., на 38% выше, чем в прошлом году в то же время».

Отмечается, что покупка школьной формы в среднем обойдется в 1854 руб., что на 30% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки дневника в августе составил 118 руб., на 12% выше, чем в прошлом году.

У Росстата подорожание обуви и одежды за последний год составило менее 1,6%. При этом вся группа непродовольственных товаров стала дороже за этот период лишь на 3,1%.

Цифры в отчетах Росстата и данные операторов онлайн-касс не сходятся и в отношении цен на продовольственные товары. Так, например, куриные яйца за последний год стали дороже у Росстата на 7,5%, а по данным онлайн-касс - на 12%. Вся плодоовощная продукция, по сведениям Росстата, стала дороже на 7,6%. У операторов онлайн-касс информация другая: картофель за год подорожал на 16%, лук зеленый – на 18%, огурцы – на 15%, редис – на 38%, укроп – на 10%.

Представители Росстата заявляют, что сравнивать данные с онлайн-касс и из официальных отчетов не вполне корректно. Чиновники соглашаются с тем, что проблема сравнения цен одних и тех же товаров действительно существует. Росстат пытается ее решать, в том числе, как сообщается, и с помощью технологий искусственного интеллекта.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович указывает, что вся денежно-кредитная политика в стране выстроена на известных всем нам 4% инфляции. И если Росстат вдруг начнет сообщать о больших отклонениях от этого целевого показателя, то закачаются и все построения российского Центробанка.

«Росстат уже долгие годы требует коренной перестройки организации его работы. Относительно недавняя смена руководителя и переход под крыло Минэкономразвития могли запустить этот процесс. Так, новый руководитель службы Павел Малков еще в июле сообщил о том, что Росстат уже приступил к экспериментам с применением данных от контрольно-кассовой техники (ККТ) для создания базы расчета индекса потребительских цен. Это соответствует текущему стремлению оцифровать всю экономику и работу государственных органов», – отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.