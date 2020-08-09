В Лондоне ждут официального объявления рецессии

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 августа 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Власти Великобритании намерены официально объявить о начале рецессии. Страна погрузилась в глубочайший экономических кризис.

Сейчас ожидают публикацию данных управления национальной статистики. Прогнозируется глубочайшее падение валового продукта. За три месяца ВВП упал на 21 процент.

«Экономика Великобритании скатилась в рецессию после мартовской вспышки covid-19», — сообщает the Guardian: «Правительство ввело ограничения, чтобы сдержать пандемию. Теперь экономисты рассматривают два последовательных квартала сокращения ВВП как техническое определение рецессии».

Экономисты ждут, что власти объявят о частичном ослаблении карантинных ограничений. Это станет подтверждением рецессии. По данным специалистов, компании испытывают серьезный финансовый стресс. Потери рабочих мест растут. Доходы у людей падают.

По-прежнему, хорошо живут в Великобритании только топ-менеджеры крупнейших компаний. Они сократили персонал, но отказались урезать свои зарплаты.