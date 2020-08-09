Лукашенко: Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

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9 августа 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в воскресенье, 9 августа, заявил, что его страна будет покупать нефть и газ там, где именно ей будет максимально удобно это делать.

"Мы не должны быть зависимы от одной страны", – заметил Лукашенко. Именно поэтому, по словам белорусского лидера, республика сотрудничает в вопросах поставок нефти с Польшей. Политик отметил, что речь идет об экономике, от которой "никуда не денешься".

Напомним, что ранее Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия – второй крупнейший в мире потребитель российского газа после Германии. 4 августа глава республики заявил, что его страна потеряла от "нефтяных разборок" с РФ примерно 600 миллионов долларов.