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Лукашенко: Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лукашенко: Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в воскресенье, 9 августа, заявил, что его страна будет покупать нефть и газ там, где именно ей будет максимально удобно это делать.

"Мы не должны быть зависимы от одной страны", – заметил Лукашенко.  Именно поэтому, по словам белорусского лидера, республика сотрудничает в вопросах поставок нефти с Польшей. Политик отметил, что речь идет об экономике, от которой "никуда не денешься".

Напомним, что ранее Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия – второй крупнейший в мире потребитель российского газа после Германии. 4 августа глава республики заявил, что его страна потеряла от "нефтяных разборок" с РФ примерно 600 миллионов долларов.

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