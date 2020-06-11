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11 июня 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии НПЗ получили первую американскую нефть. Александр Тищенко, представитель концерна «Белнефтехим» рассказал, что закупленная Белоруссией нефть начала поступать на НПЗ «Нафтан», и в полдень ее начали сливать из железнодорожных цистерн.

Сырье прибыло в Новополоцк из Литвы по железной дороге утром 11 июня. Из портового литовского города Клайпеда прибыл состав из 60 цистерн, в 17 из них - американская нефть, в остальных – арабская. Переработка нефти начнется после завершения всех необходимых процедур.

Белоруссия закупила у США партию легкой сланцевой нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о диверсификации поставок нефти в республику. В «Белнефтехиме» надеются на поставки американской нефти не только через Литву, но и из Польши.

Белоруссия закупает топливо у разных поставщиков. Нефтепровод «Дружба» продолжает поставлять республике российскую нефть.