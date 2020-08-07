Россия и Китай постепенно отказываются от доллара

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7 августа 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Доллары США. Фото: pixabay.com

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46%.

Аналитика говорят, что еще пять лет назад около 90% сделок проводилось в американской валюте.

Постепенный отказ от доллара начинает приближать две страны к «финансовому альянсу». По мнению экспертов, и Россия, и КНР заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках. Тем временем, более 93% мировой торговли осуществляется в долларах или евро.

Также сообщается, что товарооборот Китая и России в прошлом году составил около 109 млрд долларов.