Россия и Китай постепенно отказываются от доллара

7 августа 2020, 21:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: lenta.ru
Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46%.
Аналитика говорят, что еще пять лет назад около 90% сделок проводилось в американской валюте.
Постепенный отказ от доллара начинает приближать две страны к «финансовому альянсу». По мнению экспертов, и Россия, и КНР заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках. Тем временем, более 93% мировой торговли осуществляется вдолларах или евро.
Также сообщается, что товарооборот Китая и России в прошлом году составил около 109 млрд долларов.
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