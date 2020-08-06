В Госдуме объяснили преимущество «регуляторных песочниц»
6 августа 2020, 13:43[ «Аргументы Недели» ]
В России начал работать закон, который предусматривает возможность установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.
В думской пресс-службе добавили, что это особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов. «Песочницы» позволяют отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию инноваций. То есть, за счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно.
«Песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового регулирования. После окончания эксперимента будет проведен анализ, насколько возможно распространить его на всю страну», – заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шилов.
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