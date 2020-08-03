Доходы российских предпринимателей в 2020 году установили антирекорд века
3 августа 2020, 20:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В России доходы предпринимателей упали до минимума за 20 лет.
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%. По данным Росстата, еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян.
В целом реальные располагаемые доходы за апрель-июнь, то есть, за период, на который пришелся основный удар пандемии, снизились на 8% в годовом выражении – это рекордное падение с 1999 года.В то же время исторически самой высокой остается и доля социальных выплат от государства.
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