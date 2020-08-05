Анатолий Вассерман рассказал об условии, без которого невозможна стабильность российского рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 августа 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Экономика сегодня"

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как считает публицист, политконсультант и эрудит Анатолий Вассерман, чтобы курс рубля был стабильным, и в него можно было вкладываться без опасений потерять накопления, надо решить концептуальную проблему образования курса.

Сейчас в России все строится на торговой логике, по которой ценность валюты определяется золотовалютными резервами, которые формируются из разницы между импортом и экспортом. Как объясняет Вассерман, некоторая разница между ними "тоже далеко не исчерпывает деятельность всего хозяйства страны. Но малейшие колебания импорта/экспорта приводят к колоссальным колебаниям курса валюты, а это бьет уже по всему хозяйству". Тем самым россия и ее экономика становятся непривлекательными для инвесторов, которые вкладывают свои средства только в те государства и отрасли, где есть возможность получить стабильные реальные деньги. Такую ситуацию надо исправлять переходом от торговой логики курсообразования к производственной, в которой определение цены валюты принципиально отличается. При ней особо важно, какие товары и услуги можно за нее купить, не прибегая к конверсии. Только когда "весь аппарат экономического блока правительства перейдет с торговой логики на производственную", возможна будет стабилизация российского рубля.

Кабмину потребуются солидные организационные и концептуальные усилия с привлечением компетентных экспертов со стороны, отмечает Вассерман.

Экономист, директор "Института проблем глобализации" Михаил Делягин считает, что угрозы для вкладов граждан России на несколько лет вперед связаны в основном с экономической ситуацией в стране.