Михаил Делягин озвучил главные угрозы рублевым вкладам россиян

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4 августа 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Экономика сегодня"

Михаил Делягин, фото: Alexander Legky/Russian Look

Экономист, директор "Института проблем глобализации" Михаил Делягин считает, что угрозы для вкладов граждан России на несколько лет вперед связаны в основном с экономической ситуацией в стране.

Первая опасность заключается в том, что позиции рубля к мировым валютам серьезно ослабли. Снижение рубля к доллару и евро приведет к ситуации, когда реальных денег на рублевых вкладах россиян окажется меньше.

Вторая опасность кроется в хрупкой надежности всей банковской системы. Как отмечает Михаил Делягин, угроза банкротства конкретной кредитной организации сейчас все также есть, и в этом случае вернуть деньги с депозита будет весьма проблематично.

"Про конфискацию средств населения я пока не думаю. Но об этом можно будет подумать в начале следующего (2021) года. Пока этой угрозы не существует", - сказал Делягин.

Россияне в соцсетях недовольны новыми банковскими реформами.