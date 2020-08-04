«Это воровство» Россияне в соцсетях недовольны новыми банковскими реформами

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4 августа 2020, 01:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российские пользователи соцсетей в бурном негодовании от грядущей банковской реформы, которая вот-вот будет принята отечественными финансистами.

По новым правилам, неактивные счета клиентов могут быть попросту «изъяты». Все имеющиеся средства будут возвращены обратно банку. По действующему законодательству банковские организации обязаны обновлять информацию о клиентах каждый год. Если человек неактивен и с ним лично невозможно связаться, стоило бы сообщить о проблеме родственникам. Но никто теперь этим заниматься не будет. Банки могут начать списывать специальную абонентскую плату за обслуживание счёта. Клиенты, не выходящие на связь, рискуют потерять всё, что имеют. Подобную идею предложило руководство «Абсолют-банка».



Россияне едва ли не в бешенстве от новых банковских решений. Пока ещё идея официально не принята, но многие финансовые организации в РФ очень хотят её одобрить. В соцсетях уже полдня бурные дискуссии, изобилующие экспрессивными выражениями и острыми словами. Люди считают, что банковская система должна пойти по европейскому пути и блокировать счета клиентов лишь в случае их неактивности в течение многих лет. Банки, по мнению россиян, обязаны связываться с родственниками клиентов и даже с самыми дальними, но никак не «заниматься грабежом». Некоторые люди уже сообщили, что если реформа будет принята, они попросту заберут свои деньги из кредитных организаций и положат в «укромные места». «Деньги принадлежат клиенту, а не банку», - заявляют противники новых решений, «Никто не имеет права их просто так забирать».