В России менее 1,5% экономики регионов остается под действием ограничительных мер
4 августа 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]
Уровень открытости экономики регионов России вырос до 98,6% от докарантинного значения.
По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время под ограничениями находится не более 780 тысяч человек. Готовность регионов к переходу на первый, второй или третий этап снятия ограничений определяется достигнутыми санитарно-эпидемиологическими показателями, введённых Роспотребнадзором, говорится в сообщении ведомства.
По оценкам Минэкономразвития четыре региона находятся на первом этапе снятия ограничений, 55 регионов – на втором, 26 регионов – на третьем. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно, но общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство.
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