В России менее 1,5% экономики регионов остается под действием ограничительных мер

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 августа 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фабрика. Фото: сайт ГД РФ

Уровень открытости экономики регионов России вырос до 98,6% от докарантинного значения.

По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время под ограничениями находится не более 780 тысяч человек. Готовность регионов к переходу на первый, второй или третий этап снятия ограничений определяется достигнутыми санитарно-эпидемиологическими показателями, введённых Роспотребнадзором, говорится в сообщении ведомства.

По оценкам Минэкономразвития четыре региона находятся на первом этапе снятия ограничений, 55 регионов – на втором, 26 регионов – на третьем. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно, но общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство.