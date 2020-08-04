Рубль начал снижение к евро и доллару

Российский рубль вновь пошел на снижение относительно евро и доллара. Старт торгов отметился падением европейской валюты в паре с рублем на 92 копейки, рассказали на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 утра по московскому времени в понедельник, 3 августа, рос на 11 копеек - до 73,23 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 86,19 рубля. Всего на старте торгов курсы евро и доллара снизились на 92 копейки и 14 копеек к уровню последнего закрытия.
Что касается октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent, то их стоимость снижается на 0,23% - до 44,05 доллара за баррель.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.