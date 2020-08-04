Рубль начал снижение к евро и доллару

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4 августа 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Российский рубль вновь пошел на снижение относительно евро и доллара. Старт торгов отметился падением европейской валюты в паре с рублем на 92 копейки, рассказали на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 утра по московскому времени в понедельник, 3 августа, рос на 11 копеек - до 73,23 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 86,19 рубля. Всего на старте торгов курсы евро и доллара снизились на 92 копейки и 14 копеек к уровню последнего закрытия.

Что касается октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent, то их стоимость снижается на 0,23% - до 44,05 доллара за баррель.