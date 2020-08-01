Источники узнали о решении властей снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

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1 августа 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Правительство РФ приняло решение о снижении размера первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять займ на приобретение нового жилья. Объявить о решении снизить размер первого взноса по льготной ипотеке планируется 3 августа.

О том, что председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, передает РБК.

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в апреле как одну из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Сначала первый взнос по этим кредитам был установлен на уровне не менее 20%.

Представить инициативы о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми Путин поручил тоже в апреле. В июне Минфин предложил снизить первоначальный взнос по программам «Льготная ипотека под 6,5%», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников рассказал, от чего зависят цены одного квадратного метра жилплощади в различных регионах России.