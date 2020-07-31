В России самозанятые заработали за 1,5 года более 100 млрд рублей

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31 июля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель. Фото: pixabay.com

Замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Андрей Тараканов заявил, что общая сумма доходов, полученных самозанятыми в 2019 году, составила 43,7 млрд рублей.

По состоянию на июль 2020 года, общая сумма доходов, полученных самозанятыми от налога на профессиональный доход с начала запуска эксперимента, составила 100,2 млрд рублей.

По его словам, среди самозанятых около 10% – это те, кто имеют статус ИП и являются плательщиками налога на профессиональную торговлю. Остальные 90% - это физические лица без какого-либо налогового статуса. Тараканов отметил, что больше всего самозанятых приходится на водителей, строителей и тех, кто зарабатывает на сдаче жилья в аренду.