Эксперты предсказывают постепенное ослабление доллара

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 июля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

В последние дни можно заметить, что доллар по отношению к рублю начинает постепенное падение. Негатив для американской валюты объясняется отрицательными тенденциями в мировой экономике.



Чем ближе к осени, тем больше новостей можно заметить о назревающей второй волне пандемии. Это повлечёт за собой возникновение проблем на фондовом рынке. Его участники предполагают, что США будут справляться с эпидемиологическим кризисом хуже по сравнению с другими государствами. Соответственно, в стране начнут вводить ограничительные экономические меры.



В начале августа американское правительство прекратит выплату пособий по безработице своим гражданам. При наличии масштабных проблем на рынке труда в США, отсутствие денег у населения приведёт к сворачиванию многих секторов бизнеса и промышленности. При этом новую программу стимулирования населения правительство вводить пока не планирует.



ВВП в штатах по итогам второго квартала текущего года установит новый антирекорд. Эксперты прогнозируют падение до 30%. В Европе на период пандемии данный показатель равнялся 13%.



